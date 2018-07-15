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Yoğurtla nasıl zayıflanır?

Akşam yemeklerinin olmazsa olmazı ve yediden yetmişe herkes için yoğurt doğal bir ilaçtır. Her gün yepyeni bir faydası ortaya çıkan bu besin artık sadece akşam yemeklerinde değil, ara öğün olarak yahut çok farklı amaçlarla tüketilebilmektedir.

15 Temmuz 2018 Pazar 19:05
Yoğurtla nasıl zayıflanır?

Su oranı yüksek miktarda olan yoğurdun yendiği zaman mideyi rahatsız etmeyecek kadar hafif olması onu öğünlerde veya öğün aralarında her gün tüketmek için bir sebep. Bir diğer önemli sebep ise zayıflamak isteyenler için can alıcı nokta.

Yoğurt tok tutucu özelliği olan bir besin olduğu için kişinin çok yemesine engel olur. Bu özelliği sayesinde de kilo almayı zorlaştırır.

Aç kalarak diyet yapmak yerine yoğurt yemek az kalori ile metabolizmanın çalışmasını sağlar. Böylelikle diyetlerdeki halsizlik hissi azaltılabilir. Yoğurt içerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirim ve boşaltım sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

Bu sistemler üzerindeki organların hızlı çalışmasını sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Dolayısıyla var olan fazla göbeğin eritilmesi yahut karnın düzleşmesi kolaylaşır. İçerdiği protein sayesinde yapılan spora da yardımcı olur.

Yoğurt sade olarak tüketilebileceği gibi, içerisine meyveler doğranarak da yenilebilir. Roka, maydanoz gibi yeşil sebzeler de yoğurt ile karıştırılarak tüketilebilir. Her gün düzenli olarak tüketilen yoğurdun faydası gözle görülür bir şekilde en geç bir ay içerisinde görülmeye başlar.

 

 



 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 19:05
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