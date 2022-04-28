Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor! 6 muhteşem etkisi

Dutun yaprağı, meyvesi ve sapı da antioksidan bakımından son derece güçlüdür. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları önlerler. Üstelik dut meyvesi içinde bulunan Resveratrol antioksidanı bulunuyor. Bu antioksidan çeşidi daha uzun yaşamayı sağlıyor ve aynı zamanda yaşlanmayı geciktiriyor.

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir.

Özellikle yağsız yoğurt ile beraber tüketildiğinde tatlı krizini bıçak gibi keser. Bu karışımı ara öğünlerde tüketebilir dilerseniz kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Bu sayede kilo verme hızınız artacaktır.

Organik doğal reçete olarak kuru dutlu yoğurdu ne zaman ve nasıl tüketmeniz gerektiğini ve 6 muhteşem etkisi…

1- Antioksidan deposu

Dutun sadece meyvesi değil yaprağı ve sapı da antioksidan açısından oldukça zengindir. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verebileceği zararların önüne geçer. Üstelik dut meyvesi içerisinde Resveratrol antioksidanı bulunuyor ve bu antioksidan çeşidi nin yaşlanmayı geciktirdiği söyleniyor.

2- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Vücudumuzda bulunan makrofajlar yani beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli olarak savaş halindedirler. Bu makrofajların aktif olmasında ise dut büyük rol oynar ve içerisinde aktive etmeye yardımcı olan alkoidleri içerir. Bu özelliği sayesinde hastalıkları önler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

3- Kansere karşı adeta bir kalkandır

Dut kurudu uzun yıllar boyunca Çin tıbbında da kansere karşı şifa olarak kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda da bu çalışmaların aslında doğru olduğu görülmüştür. Sağlığınız için ideal tüketim miktarı ise her gün bir avuç kuru dut yemektir.

4 Kan şekerini dengeler

İçerisinde bulunan DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlıyor ve bazı yapılan araştırmalara göre kan şekerini dengeler. Fakat diyabet hastalarının porsiyonları kontrol ettirerek tüketmesi gerekmektedir.

5- Bağırsakları çalıştırır

Kuru dut lifli yapısı dolayısıyla bağırsakların düzenli çalışmasına da oldukça yardımcı oluyor. Buna ek olarak da kalp sağlığını koruyor ve kolesterol seviyesini dengede tutar.

6-Tatlı krizleri için en sağlıklı çözüm

Tatlı krizleriniz geldiği zaman yağsız yoğurtla dut kurusunu karıştırın. Tatlı kriziniz bıçak gibi kesilecektir. İsterseniz sabahları kahvaltıda isterseniz ara öğünlerde isterseniz de diyet yaparken tatlı niyetine tüketebilirsiniz.