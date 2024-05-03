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Kadın - Aile Yoğurt otu: Sağlık sorunları ve hafızaya iyi gelen ot! 1 tatlı kaşığı eklemek yetiyormuş... Mutlaka okuyun
Kadın - Aile

Yoğurt otu: Sağlık sorunları ve hafızaya iyi gelen ot! 1 tatlı kaşığı eklemek yetiyormuş... Mutlaka okuyun

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:43:00 - 2024-05-04 00:02:27
Yoğurt otu: Sağlık sorunları ve hafızaya iyi gelen ot! 1 tatlı kaşığı eklemek yetiyormuş... Mutlaka okuyun

Özellikle cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan ve İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiye ettiği bir bitki olan yoğurt otu inanılmaz faydalara sahiptir. tüketildiğinde kırışıklık gidermede, hafızaya, cilt gençleştirmede, aft yaralarında, ağızda oluşan bütün sorunlarda, ses sorunlarında ve daha birçok sorunda tedavi niteliğindedir. İnanılmaz yoğurt otu nedir?, yoğurt otu çayının faydaları nelerdir?, yoğurt otunun faydaları nelerdir?, işte bütün ayrıntılar…

Yoğurt Otunun Faydaları Nelerdir?

-Özellikle dil, yemek borusu ve gırtlak kanserine karşı koruyucu ve önleyici etkisi de bulunmaktadır.
-Aft yani ağız içerisinde oluşan yaraların kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır. Yoğurt otuyla çay yapılıp soğuduktan sonra bu su ile gargara yapılmalıdır.
-Kadınlar için inanılmaz bir ottur çünkü kırışıklıkları giderir ve cilt gerginleştirici özelliği bulunmaktadır. 1 bardak suyun içerisine 2 tutam yoğurt otunu atın ve kaynatın daha sonra cildinize sürün.
-Ayrıca ses tellerinde oluşan ödem ve polipe karşı da etkili bir yöntemdir.
-Tiroit şikayetlerinde de kullanılmaktadır.
-Hatta böbrek şikayetlerin de ayrıca etkilidir.
-Yoğurt otunun kan temizleyici özelliği de bulunmaktadır.
-Sadece ses tellerine ve aft ye de boğaz iltihabına da çok faydası bulunmaktadır.
-Ciltte oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.
-Safra kesesinde oluşan taşların dökülmesinde ve idrar yolları enfeksiyonun azalmasında katkısı büyüktür.
-Diğer bir faydası ise romatizma ağrılarına iyi gelmesidir.
-Ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Yoğurt otuyla yapılacak merhem boyun ve bel ağrılarının hafiflemesini de sağlamaktadır.
-Epilepsi hastaları için sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır. Hafızaya iyi gelmektedir.
-Guatr ve tiroit hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Yoğurt Otunun Kullanımı Nasıldır?

Kaynayan 1,5 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu ilave edin. 5-6 dakika boyunca kaynatın ve süzün ılıyınca tüketin. Özellikle sabahları sabah kahvaltısından sonra akşam yatmadan gargara yapın.

Çayı için 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tutam kadar yoğurt otundan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra ise süzen ve günde 1-2 bardak için.

1 hafta boyanca devam edin, 1 hafta sonrasında ise 3 günde 1 içmeye ve gargara yapmaya devam edin.
Hamile ve hamile şüphesi olan kişiler kullanmamalıdır.

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