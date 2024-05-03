Yoğurt otu: Sağlık sorunları ve hafızaya iyi gelen ot! 1 tatlı kaşığı eklemek yetiyormuş... Mutlaka okuyun

Yoğurt Otunun Faydaları Nelerdir?

-Özellikle dil, yemek borusu ve gırtlak kanserine karşı koruyucu ve önleyici etkisi de bulunmaktadır.

-Aft yani ağız içerisinde oluşan yaraların kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır. Yoğurt otuyla çay yapılıp soğuduktan sonra bu su ile gargara yapılmalıdır.

-Kadınlar için inanılmaz bir ottur çünkü kırışıklıkları giderir ve cilt gerginleştirici özelliği bulunmaktadır. 1 bardak suyun içerisine 2 tutam yoğurt otunu atın ve kaynatın daha sonra cildinize sürün.

-Ayrıca ses tellerinde oluşan ödem ve polipe karşı da etkili bir yöntemdir.

-Tiroit şikayetlerinde de kullanılmaktadır.

-Hatta böbrek şikayetlerin de ayrıca etkilidir.

-Yoğurt otunun kan temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Sadece ses tellerine ve aft ye de boğaz iltihabına da çok faydası bulunmaktadır.

-Ciltte oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

-Safra kesesinde oluşan taşların dökülmesinde ve idrar yolları enfeksiyonun azalmasında katkısı büyüktür.

-Diğer bir faydası ise romatizma ağrılarına iyi gelmesidir.

-Ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Yoğurt otuyla yapılacak merhem boyun ve bel ağrılarının hafiflemesini de sağlamaktadır.

-Epilepsi hastaları için sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır. Hafızaya iyi gelmektedir.

-Guatr ve tiroit hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Yoğurt Otunun Kullanımı Nasıldır?

Kaynayan 1,5 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu ilave edin. 5-6 dakika boyunca kaynatın ve süzün ılıyınca tüketin. Özellikle sabahları sabah kahvaltısından sonra akşam yatmadan gargara yapın.

Çayı için 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tutam kadar yoğurt otundan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra ise süzen ve günde 1-2 bardak için.

1 hafta boyanca devam edin, 1 hafta sonrasında ise 3 günde 1 içmeye ve gargara yapmaya devam edin.

Hamile ve hamile şüphesi olan kişiler kullanmamalıdır.