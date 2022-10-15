Yoğurdun yeşil suyunu sakın dökmeyin vitaminler var! Yoğurt suyu ile ne yapılır, nasıl tüketmeliyiz?

Yoğurt, bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunun beslenmesinde büyük önem taşıdığı gibi, içerdiği kalsiyum açısından kadınların menopoz sürecinde de sağlıklı kalmasında rol oynuyor. Peki, yoğurt suyu neye iyi geliyor biliyor musunuz? Diyetisyen Berna Ertuğ konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

Yoğurt sindirimi kolaylaştırıp bağırsakların çalışmasına yardım eder. Laktoz içeriğinin süte göre az olması nedeniyle sindirimde avantaj sağlamaktadır. İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirimin yanında vücut bağışıklığını da destekler.

Yoğurt, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir ve korur. Bu nedenle osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde de büyük önem taşır. Kalsiyumun en önemli işlevi kemik ve diş sağlığını korumak ve gelişimlerini sağlamaktır. Dolayısıyla büyümenin hızlı olduğu dönemde, hamilelikte ve emzirme döneminde kalsiyuma ihtiyaç daha da artış göstermektedir.

FOSFOR YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİN

Yoğurt, fosfor yönünden de zengindir. Fosfor, hücrelerde yer alan DNA ve RNA moleküllerinin temel yapıtaşlarıdır. Hücredeki tüm enerji döngüsünü sağlamaktadır. 200 g yani bir kase yarım yağlı yoğurdun %36’sı karbonhidrat, %32’si protein ve %32’si yağdan oluşmaktadır. Bir kase yoğurt ortalama 100 kcal’dir.

Yoğurdun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller:

-6.8 g protein

-3,5 g yağ

-8.2 g karbonhidrat

-100 mg sodyum

-320 mg potasyum

-230 mg kalsiyum

-200 mg fosfor

-10 mg kolesterol

-44 iu A vitamini

-2 mg C vitamini

YOĞURDUN YEŞİL SUYU DOKULARI YENİLİYOR

Yoğurt bakterileri faaliyetleri sırasında B1, B2, B3 vitaminleri sentezler. Dolayısıyla bu vitaminler de cilt sağlığı konusunda vücudu destekler. Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir. Yoğurt günün her öğününde tüketilebilir. Ana yemeklerde veya ara öğünlerde tercih edilebilir.

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GÜNDE EN AZ BİR KASE YOĞURT TÜKETİN

Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı diğer süt gruplarının tüketim durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer diğer süt ürünleri tüketilmiyorsa ve kişinin kalori ihtiyacına göre uygunsa porsiyon artırılabilir. Gün içerisinde süt ve peynir tüketiliyorsa günlük en az bir kase yoğurt tüketimi yeterlidir. Ancak hiç tüketilmiyorsa bu 3-4 kaseye çıkabilir. Bazı hazır yoğurtlar, yüksek miktarlarda ilave şeker ve yararlı olmayan diğer katkı maddelerine sahiptir. Bu nedenle güvenilir doğal yoğurtların tercih edilmesi oldukça önemlidir.

Yoğurt Suyu ile Ne Yapılır?

Yoğurt suyunu dilediğiniz her an içip sağlıklı bir ara öğün geçirebilirsiniz.

Kek veya börek gibi unlu mamuller yapacaksanız bir su bardağı yoğurt suyu kullanabilirsiniz.

Cilt maskesi yapacağınız anlarda yine yoğurt suyundan faydalanabilirsiniz.

Yoğurtlu çorbalar şifa deposudur.

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