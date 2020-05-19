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Yerel

Yoğun sisin denizden karaya gelişi böyle görüntülendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir anda ortaya çıkarak bütün sahili etkisi altına alan sis güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:33:00 -

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir anda ortaya çıkıp tüm sahil bandını kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sisin denizden karaya doğru geliş anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, doğa olayının serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabileceğini açıkladı.

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