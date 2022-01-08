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Yerel Yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı
Yerel

Yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı

Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Rahova mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 18:55:00 -
Yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı

Tatvan ilçesinde gün içerisinde başlayan sis yoğunluğu, akşam saatlerinde de devam etti. Tatvan ilçesi Rahova mevkii Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda akşam saatlerinde çöken sis sebebiyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Sisle birlikte sürücülere zor anlar yaşarken, bazı sürücülerin akaryakıt istasyonlarında beklediği görüldü. Bitlis istikametinden Tatvan’a yolculuk yapan Turgut Hüseyni isimli sürücü, “Yolun çok sisli olduğunu sürücüler çok dikkat etmeli. Yer yer görüş mesafesi neredeyse sıfırın altına düşmüş durumda” dedi.

Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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