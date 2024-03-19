  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi!
Yerel

Yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 11:03:00 -
Yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi!

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23