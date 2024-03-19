Yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi!
Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.
Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.
Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.
Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.
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