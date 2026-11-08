İzmir’in göbeğinde 50 santimlik nadir 'İskender papağanı' ilgi odağı oldu! Fotoğrafı çekildi

İskender papağanının yeşil papağanla karıştırılabildiğini belirten Akyol, iki tür arasındaki fiziksel farklılıklara dikkat çekti. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki İskender papağanının yeşil papağana göre daha iri olduğunu söyleyen Akyol, büyük ve kırmızı gagasının yanı sıra sırtındaki pembe bantların da ayırt edici özellikleri arasında bulunduğunu ifade etti. Yeşil papağanın ise daha küçük yapılı, daha ufak gagalı ve daha mat renkli olduğunu belirtti. Akyol, “Kültürpark’ta yıl boyunca 50’nin üzerinde kuş türü gözlemlenebiliyor. Göç dönemlerinde farklı türlere de ev sahipliği yapan parkta, yaklaşık 25 kuş türü düzenli olarak ürüyor. Göçmen kuşlar burada besleniyor, dinleniyor ve ağaçlara yuva kuruyor” dedi. Akyol, Afrika, Asya ve Uzak Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden getirilen ağaçların meyve ve tohumları, parkta yaşayan kuşlar için besin kaynağı oluşturuyor. Yeşil papağanlar ve İskender papağanları da bu ağaçların dallarına yuva yaparak meyve ve tohumlarıyla besleniyor dedi.