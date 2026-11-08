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İzmir’in göbeğinde 50 santimlik nadir 'İskender papağanı' ilgi odağı oldu! Fotoğrafı çekildi

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İzmir’in göbeğinde 50 santimlik nadir 'İskender papağanı' ilgi odağı oldu! Fotoğrafı çekildi

İzmir’in göbeğinde yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda nadir 'İskender papağanı ' ilgi odağı oldu. Palmiyelerin bulunduğu yerde fotoğrafı çekildi.

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Foto - İzmir’in göbeğinde 50 santimlik nadir 'İskender papağanı' ilgi odağı oldu! Fotoğrafı çekildi

Anavatanı Pakistan, Afganistan ve Tayland gibi ülkeler olan İskender papağanı (Palaeornis eupatria), Türkiye’de ilk olarak 1970’li yıllarda İstanbul’da görülmeye başladı. Zamanla farklı kentlere yayılan türün İzmir’deki varlığı ise 1990’lı yıllara dayanıyor. Uzun süredir nadir gözlemlenen İskender papağanı, Kültürpark’ta yeniden görüldü. Yeşil papağanlarla birlikte parkta gözlemlenebilen tür, özellikle Zeytin Sahnesi önündeki havuzun çevresinde ve palmiyelerin bulunduğu alanlarda görülüyor.

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Foto - İzmir’in göbeğinde 50 santimlik nadir 'İskender papağanı' ilgi odağı oldu! Fotoğrafı çekildi

Görevli rehber Adem Akyol, İskender papağanının adının Makedonya Kralı Büyük İskender’den geldiğine ilişkin rivayeti anlattı. Büyük İskender’in Hindistan seferleri sırasında bu papağanı gördüğünü ve Avrupa’ya götürdüğünü belirten Akyol, “Büyük İskender, fetihleri sırasında Hindistan’da bu papağanı görüyor ve beraberinde Avrupa’ya getiriyor. Papağan burada yaşamaya ve üremeye başlıyor. İskender papağanı Avrupalıların bu hikayeden hareketle verdiği isimle tanınıyor” dedi.

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Foto - İzmir’in göbeğinde 50 santimlik nadir 'İskender papağanı' ilgi odağı oldu! Fotoğrafı çekildi

İskender papağanının yeşil papağanla karıştırılabildiğini belirten Akyol, iki tür arasındaki fiziksel farklılıklara dikkat çekti. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki İskender papağanının yeşil papağana göre daha iri olduğunu söyleyen Akyol, büyük ve kırmızı gagasının yanı sıra sırtındaki pembe bantların da ayırt edici özellikleri arasında bulunduğunu ifade etti. Yeşil papağanın ise daha küçük yapılı, daha ufak gagalı ve daha mat renkli olduğunu belirtti. Akyol, “Kültürpark’ta yıl boyunca 50’nin üzerinde kuş türü gözlemlenebiliyor. Göç dönemlerinde farklı türlere de ev sahipliği yapan parkta, yaklaşık 25 kuş türü düzenli olarak ürüyor. Göçmen kuşlar burada besleniyor, dinleniyor ve ağaçlara yuva kuruyor” dedi. Akyol, Afrika, Asya ve Uzak Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden getirilen ağaçların meyve ve tohumları, parkta yaşayan kuşlar için besin kaynağı oluşturuyor. Yeşil papağanlar ve İskender papağanları da bu ağaçların dallarına yuva yaparak meyve ve tohumlarıyla besleniyor dedi.

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