Böyle olur açılış dediğin! 3 bin kişiden hesap almadılar
Diyarbakır'da yeni yerine taşınan bir restoran, alışılmışın dışında bir açılış yaptı. Protokol yerine işletmede emeği bulunan ustalar kurdele kesti, açılışta 3 bin kişiye ücretsiz yemek ikram edildi. Diyarbakır'da yeni yerine taşınan Sedef Ev Yemekleri, farklı açılış konseptiyle dikkat çekti. İşletmenin açılışında milletvekilleri ve protokol üyeleri yerine, yapımında emeği bulunan boyacı, marangoz, elektrikçi ve diğer ustalar yer aldı. Ustalar, kurdeleyi kendi mesleklerinde kullandıkları aletlerle kesti. Açılış kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye ücretsiz yemek ikram edildi. Misafirlerin masalarına tek tek gidilerek siparişleri alındı ve istedikleri yemekler servis edildi.