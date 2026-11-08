Böyle olur açılış dediğin! 3 bin kişiden hesap almadılar

Sedef Ev Yemekleri Lokantası olarak ev yemekleri olduğunu ve Diyarbakır gastronomisine uygun dizayn edildiğini ifade eden Tinte, sözlerine şöyle devam etti: "Diyarbakır'ın yöresel yemekleri, bumbarımız, ekşili sumaklı kuru patlıcan ve biber dolmamız, fırında gerdanımız var. Kısacası ev yemekleriyle ilgili aklınıza ne geliyorsa burada bulabilirsiniz. Üstelik yemeklerimizin tamamı el yapımı. Diyarbakır'da ve başka yerlerde bu kadar çok çeşidi bir arada sunan lokanta sayısı oldukça azdır. Bizde hepsi var. En önemlisi, içli köftemizi yediğinizde ‘Bu benim anamın içli köftesine benziyor' diyebileceğiniz bir lezzet sunuyoruz. Dolmamızı yediğinizde ise ‘Ben bu lezzeti yıllar önce yemiştim. diyerek geçmişe gidebilirsiniz. Biz müşterilerimize tam da bu duyguyu yaşatacak lezzetler sunuyoruz. Sedef Lokantası, Diyarbakır'ın yemek kültürünü yaşatan bir sofradır."