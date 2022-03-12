Yoğun kar yağışı nedeniyle 13 araç kaza yaptı
Yoğun kar yağışı sebebiyle Kocaeli'nin Körfez ilçesinde13 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralanırken trafiğe kapanan D-100 Karayolunun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Körfez Tütünçiftlik Viyadüğü üzerinde meydana gelen kazada, buz tutan viyadüğün her iki istikametinde meydana gelen 5 ayrı kazada 13 araç çarpışırken, kazalarda yaralanan olmadı.
Uzun kuyruklar oluştu
Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Karayolunun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araç sürücüleri kontak kapatarak kaza yapan araçların kaldırılmasını bekledi.