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Yerel Yoğun kar yağışı nedeniyle 13 araç kaza yaptı
Yerel

Yoğun kar yağışı nedeniyle 13 araç kaza yaptı

Yoğun kar yağışı sebebiyle Kocaeli'nin Körfez ilçesinde13 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralanırken trafiğe kapanan D-100 Karayolunun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 02:19:00 -
Yoğun kar yağışı nedeniyle 13 araç kaza yaptı

Körfez Tütünçiftlik Viyadüğü üzerinde meydana gelen kazada, buz tutan viyadüğün her iki istikametinde meydana gelen 5 ayrı kazada 13 araç çarpışırken, kazalarda yaralanan olmadı.

Uzun kuyruklar oluştu

Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Karayolunun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araç sürücüleri kontak kapatarak kaza yapan araçların kaldırılmasını bekledi.

 

 

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