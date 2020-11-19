Yoğun ilgiyle kapılarını açtı

Akit Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından dün açılan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’na rağbet yoğun. Dünyanın dört bir yanından binlerce firmanın yer aldığı fuarda yeni ürünler tanıtılıyor, iç ve dış ticareti arttıracak adımlar atılıyor.

Toplantılar verimli geçecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurahman Kaan, hem B2B görüşmelerin hem de ticari toplantıların damga vuracağı etkinliğin verimli geçeceğini dile getirdi. Kaan, MÜSİAD EXPO 2020’de 10 salonda ve 70 bin metrekarelik bir alanda binlerce şirketin temsil edileceğini; 100 bine yakın ziyaretçinin ağırlanacağını açıkladı. Kaan, 50 ülkeden 400 alım heyetinin katılacağı hibrit fuarın sanal ortamdan da takip edilebileceğini belirtti.

Önlemler alındı

Sosyal mesafe kurallarına ve ciddi sanitasyon önlemlerine uygun olarak yapılan hazırlıklarla 8 binin üzerinde ikili iş görüşmesinin hedeflendiğini Kaan, fuarın Uluslararası İş Forumu’na (International Business Forum-IBF) da ev sahipliği yapacağını kaydetti. Kaan, MÜSİAD EXPO 2020’nin ticaretin iletişim dili olan fahri konsolosları da bir araya getireceğini vurguladı. Kaan, “Tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, tecrübelerini ve birikimlerini iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacaklar. Fuarda önemli temaslar yürütülecek. 4 kıtadan 20 yeni kuruluşla MOU anlaşması yapılacak” ifadelerini kullandı.

İstihdama katkı sunacak

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO 2020’de ilk kez Girişimcilik Alanı açılacağına işaret etti. Etkinlikle yatırımcı ile girişimciyi buluşturulup istihdama olumlu katkı sunmayı hedeflendiğine dikkat çekti. Dünyanın önemli yatırımcılarının da fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapmasının beklendiğini anlatan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl farklı olarak karavan turizmini destekleyecek bir hamle yapıyoruz. Fuar alanında her gelir düzeyine hitap edecek karavanları öne çıkarıyoruz. Biliyorsunuz karavan turizmi, Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme ve Turizm Yatırımlarını çeşitlendirme stratejimiz kapsamında ilk kez MÜSİAD tarafından ortaya konmuş ve oldukça geniş bir zeminde rağbet görmüştür. Bu itibarla biz de etkinliğimizde karavan üreticilerine yer veriyoruz.”

Elektrikli araçlar vitrinde

MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında yerli elektrikli araçların da sergileneceğini aktaran Kaan, “Bu girişime fuar bünyesinde vermekten dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Fuarımıza 24 sektörden yüzlerce firmanın katılıyor olması ise pandeminin bu zorlu sürecinde bile ülkemiz ekonomisin çarklarını döndürmek adına bizleri ümitlendirmektedir” dedi.

Yol haritamız belirleniyor

Washington-Pekin gerilimi ve pandemi gibi global ekonomiyi olumsuz etkileyen gelişmelere değinen Abdurrahman Kaan, şöyle devam etti: “Gelinen noktada salgın sonrası yeni dünya düzeninin yeni paradigmaları konuşuluyor. İlk dönemin sancılı şoklarını üzerimizden yavaş yavaş atarak yeni normalin yani yeni üretim-ticaret-yatırım ve tedarik sistemlerinin Türkiye açısından konumlandırmasını yapmaktayız. Ülkemiz ekonomisinin makro politikalar ve hukuksal reformlar düzleminde tazelenme ve yeni bir yol haritası belirleme sürecine girmiş olması bizleri memnun etmektedir. Ancak bir gerçeği de unutmamak gerekir. Devlet, politikalarını belirlerken alınan kararların sürdürülebilirliği, bunların tabana iyi anlatılması ve elbette uluslararası düzlemde kendimizi iyi ifade edebilmemizle mümkündür.”

KOBİ’lere yardım

Kaan, ayrıca KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmanın; yatırım yapma iştahlarını olumsuz etkileyecek faktörlerin iyileştirmek gerektiğinin altını çizdi. Kaan, “KOBİ’lerimizin markalaşma ve büyüme serüvenlerine destek olmaya hazırız” diye ekledi.