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Sağlık

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19’u yendi

Yeni tip korona virüse karşı Edirne’de "immün plazma" nakli ile Kovid-19’u yenen 40 yaşındaki Bülent Taştan “Binlerce kez şükrediyorum.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:39:33 -
Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19’u yendi

Yeni tip korona virüse karşı Edirne’de "immün plazma" nakli ile Kovid-19’u yenen 40 yaşındaki Bülent Taştan “Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin" dedi.


Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanarak 16 gün tedavi gören ve "immün plazma" nakli ile Kovid-19’u yenen 40 yaşındaki Bülent Taştan’ın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Taştan, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.



"Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun"


Hastanede 33 günlük tedavisinin 16 gününü yoğun bakım servisinde geçiren ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Taştan, “Hocam bütün doktorlara, sağlık çalışanlarına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu zor günümde yanımda oldunuz. Herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin” dedi.

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