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Medya Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun ile ilgili doktorundan flaş açıklama
Medya

Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun ile ilgili doktorundan flaş açıklama

Geçen hafta rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doktoru, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Taburcu olabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 08:12:00 -
Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun ile ilgili doktorundan flaş açıklama

Bir programın geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun'un arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi.

Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" açıklamasını yaptı.

2007 yılında ameliyat olmuştu

Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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