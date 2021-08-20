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Gündem Yoğun Bakım servisinden paylaşılan görüntü tartışma konusu oldu! İşte kafa karıştıran o liste
Gündem

Yoğun Bakım servisinden paylaşılan görüntü tartışma konusu oldu! İşte kafa karıştıran o liste

Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'nde görevli bir personel tarafından sosyal medyada paylaşılan Koronavirüs Yoğun Bakım verilerine göre, yoğun bakıma düşmüş hastaların birçoğunun 2. doz aşısını olduğu gözlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 23:36:00 -
Yoğun Bakım servisinden paylaşılan görüntü tartışma konusu oldu! İşte kafa karıştıran o liste

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada paylaşılan bir Koronavirüs Yoğun Bakım ünitesinin bilgilerinin yer aldığı fotoğraf görenler de kafa karışıklığına sebep oldu.

Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'nden sızdırıldığı iddia edilen verilere göre, hastanenin Koronavirüs Yoğun Bakım ünitesinde yatanların birçoğunun 2 doz aşısını yaptırdığı gözleniyor. Hastanede yatan 3 entübe edilmiş vatandaştan 2'sinin bilgilerinde de iki doz Sinovac aşını yaptırdığının yazılması kafa karışıklığına sebep oldu. Sosyal medyada sıkça paylaşılan görsele ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi.

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