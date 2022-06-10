Üniversite sınavına hazırlanan milyonlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar YKS'nin ne zaman saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki, YKS'ye kaç gün var?

YKS'ye kaç gün var? YKS saat kaçta başlayacak?

YKS 2022 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

Öte yandan 2022 YKS sınav giriş belgeleri 1 Haziran’da ilan edildi. Adaylar sınav giriş yeri belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi AİS üzerinden erişim sağlayabiliyor.

Lise sonda kalma var mı 2022?

Üniversite sınavına hazırlanan 12.sınıflar sorumluluk sınavları ve devamsızlık durumları hakkında bir kararın çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, “Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar” dedi.