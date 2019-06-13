0553 313 94 23

YKS’ye girecek adaylara önemli uyarılar

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Sümeyra Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:31
YKS’ye girecek adaylara önemli uyarılar

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Sümeyra Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.


Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gireceği YKS için geri sayım başlarken Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nin Uzman Klinik Psikoloğu Sümeyra Çelik, adaylara sınav öncesi ve sınav sırasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. Uzman Psikolog Çelik, "Üniversite sınavına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de anne-babalar için zorlu bir süreç başlıyor. Sınav öncesindeki kaygılar, sınav sırasında yaşanan heyecan ve sınav sonrası tercihlerle ilgili karar verme süreci adaylar kadar aileleri de etkiliyor. Aslında bu zorlu süreç bazı önemli noktalara dikkat edilerek daha rahat geçirilebilir" dedi


Üniversite adaylarının bir hedef belirleyip, o hedefe uygun plan yapmalarının ve bu plana sadık kalmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Çelik, "Hedef koymak motivasyonu arttırır. Ders çalışma motivasyonu ve yüksek konsantrasyon için hedefe yönelik çalışmak önemlidir. Ancak artık sınav için geri sayım başladı. Adaylar sınav öncesinde mümkünse son üç günü, değilse bir gün öncesini tamamen dinlenmeye ve rahatlamaya ayırmalı. Diğer yandan sınav için gerekli belgeler sınavdan bir gün önce hazırlanmalı. Sınav öncesi geceyi uykusuz geçirmemek gerek. Sınav günü ise abartmadan her zamanki gibi kahvaltı yapılmalı. Sınav başlamadan yarım saat önce sınav yerinde olunmalı. Bunun için de, trafik hesaplanıp erken yola çıkılmalı. Sınavı törene dönüştürmemek için sınav yerine kalabalık gidilmemeli, sadece bir kişinin her ihtimale karşı bulunması yeterli" ifadelerini kullandı.


Sınav sırasında nelere dikkat edilmeli


Uzman Psikoloğu Sümeyra Çelik, adaylara sınav sırasında yapmaları gerekenler hakkında da uyarılarda bulundu. Çelik, "Sınava deneme sınavlarında nasıl başlıyorsanız öyle başlayın. Zorlandığınız sorular arasında 10-15 saniye dinlenip dikkatinizi toplayabilirsiniz. Bu vakit kaybı değil bilakis dikkat dağınıklığından kaynaklı vakit kaybını önleyicidir. Zorlanılan sorularla çok uğraşmak motivasyonunuzu düşürür ve vakit kaybına yol açar. Daha sonra tekrar bakılan soruları farklı bir bakış açısı ile daha iyi anlayabilirsiniz. Bu nedenle acele etmeyin. Sınav süresini sonuna kadar kullanın ve ara sıra saati kontrol etmeyi unutmayın. Zorlandığınız anda yetersizlik hissi yaşamamak için elinizden geleni yaptığınızı kendinize hatırlatın ve devam edin" şeklinde konuştu.


Sınavın önemli ama hayatın en önemli olayı olmadığını hatırlatan Uzman Psikolog Çelik, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler heyecan ve stres içinde gün sayıyor. Gelecekleri için çok kritik olan bu sınav öğrencileri endişelendiriyor. Fakat sınav geleceği şekillendirmek için bir dönemeç sadece. Bu dönemeci kaçırsalar bile ileride başka fırsatlar mutlaka olacaktır. Bu unutulmamalıdır. Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilerim" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı
    1. Hareket halindeki kamyonun lastikleri..
    2. "Hububat ihracatını 2 katına..
    3. AK Parti’li Demirtaş’tan, CHP’li..
    4. Arama motoru,e-posta ve asistan..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    6. Kuru patlıcan dolması | Patlıcan..
    7. Elazığ’da YKS’ya girecek öğrenciler..
    8. Aynı mekana gelip görüşmediler! Yeni..
    9. İngilizler peşine düştü, paha..
    10. Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Yerle..
    11. 10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün..
    12. NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası..
    13. Kayıp çocuklar için TBMM’ye araştırma..
    14. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    15. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    16. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    17. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    18. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    19. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    20. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    21. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    22. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    23. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    24. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    25. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    26. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    27. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    28. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    29. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    30. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı