YKS'de kıyafet kuralları neler?

YKS kıyafet kuralları neler? 2,5 milyona yakın öğrencinin ter dökeceği YKS sınavı için geri sayım başladı. Adaylara sınavda uyulması gereken kurallar daha önce açıklanmıştı. İlk kez YKS sınavına girecek adaylar YKS kıyafet kuralları neler? YKS kıyafet kuralı var mı? Sınava para götürülür mü? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, YKS kıyafet kuralları neler? YKS kıyafet kuralı var mı? Sınava para götürülür mü? İşte detaylar...

Sınavda uyulması gereken kurallar

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların sınava;

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,

cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb.

her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları,

kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,

salondaki görevlilere soru sormaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,

sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,

başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

Adayların testlere verdikleri cevaplar bilgiişlem yöntemleriyle incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların teste verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sınav salonunda kopya çekme veya diğer adaylardan yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap kâğıtlarının sınav süresince diğer adaylar tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilecektir.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kâğıdı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı, cevap kâğıdı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayı unutabilirler. Böyle bir durumda aday derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı, soru kitapçığı veya Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.