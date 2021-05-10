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Eğitim YKS zamanında mı yapılacak? 2021 YKS sınavı ertelenecek mi?
Eğitim

YKS zamanında mı yapılacak? 2021 YKS sınavı ertelenecek mi?

2021 YKS ertelendi mi son dakika haber: YKS sınavına hazırlanan adaylar, korona ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim yapılsa da üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine hem yüz yüze eğitim hem de hafta sonu hazırlık kurslarına katılma imkanından yararlanma olanağı sunuldu. Tam kapanma ile 12. sınıflar da uzaktan eğitime geçti. ÖSYM 2021 YKS sınav takvimine göre, YKS 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Ancak YKS sınavına hazırlanan adaylar, salgın ile mücadele kapsamında YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki YKS sınavı ertelenecek mi? ÖSYM YKS sınavını ne zaman yapacak? YKS 26-27 Haziran’da mı yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:52:00 - 2021-05-10 11:52:54
YKS zamanında mı yapılacak? 2021 YKS sınavı ertelenecek mi?

2021 YKS ne zaman yapılacak? Korona salgını ile mücadele de artan korona vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzatan eğitime geçildi. Salgında vaka sayılarının düşmesiyle birlike ise özellikle de LGS’ye hazırlanan 8. sınıflar ile YKS sınavına hazırlanan 12. sınıflar için yüz yüze eğitime geçildi. Ancak salgın ile mücadele sürecinde en çok LGS grubu dediğimiz 8. Sınıflar ve YKS grubu olan 12. Sınıflar etkilendi.

YKS ertelendi mi? ÖSYM YKS TYT, AYT sınavına hazırlanan öğrencilere uzmanlardan uyarı üstüne uyarı gemeye devam ediyor. Uzmanlar, Bitmemiş konular varsa konular belirlenmeli ve bitirilmeye çalışılmalıdır. Bitmemiş konular varsa: paniklememeli sınav gününe kadar dahi olsa konu çalışmaları ve tekrarlar devam etmelidir. TYT konuları hafifletilmeli olabildiğince AYT konularına ağırlık verilmelidir deken, YKS sınavına hazırlanan öğrencileri endişelendiren ise YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği.

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YKS ertelenecek mi?

YKS ne zaman olacak, YKS 2021 ertelenecek mi? Tam kapanma nedeniye Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmişti. Lise sınavlarının ertelenmesiyle birlikte YKS sınavının da ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye halen devam ediyor. Peki YKS ertelendi mi? 2021 YKS ne zaman yapılacak? Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

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