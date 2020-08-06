YKS üniversite kontenjanları kılavuzu ve taban puanları 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar için en heyecanlı süreç geldi, çattı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan sınav sonuçlarının ardından merakla beklenilen YKS tercih tarihleri de yaklaştı. Elde ettikleri yerleştirme puanına göre üniversite tercih işlemi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu YKS tercih tarihleri aralığında tercih listesini bildirecek.

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu ve taban puanları

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2020 YKS tercih tarihleri bilgisi paylaşılırken üniversite tercih işlemleri hakkında merak edilenler duyuruldu. Buna göre, 2020 YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. Üniversite adayları, YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebiliyor.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları açıklandı. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları bu tercihle atacak. Aday İlişkileri Uzmanı Gökhan Menekşe, meslek ve bölüm seçimi konusunda kararsız kalan gençleri tercih dönemini doğru değerlendirmeleri konusunda uyardı ve tercih yapmanın ipuçlarını verdi.

Adayların öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerektiğini, ilgi duydukları alanları ve kişisel yeteneklerini belirlemelerinin son derece önemli olduğunu belirten Menekşe, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmadan önce ÖSYM´nin hazırlamış olduğu “2020 Tercih Kılavuzu”ndaki tüm program ve bölümlerin özel koşullarını mutlaka incelemelerini önerdi.

BU YIL UZAKTAN EĞİTİM PERFORMANSINA BAKILMALI

Üniversitelerin adayın hedeflerini karşılıyor olmasının önemine dikkat çeken Menekşe, Covid-19 salgınında üniversitelerin gerçekleştirdiği online eğitimin başarısının çok önemli bir kriter olduğuna da işaret etti. Menekşe, “Üniversitenin eğitim ve öğretim konusundaki performansına, özellikle, artık gündemden hiçbir şekilde çıkmayacak olan uzaktan eğitim konusundaki performansına mutlaka bakılmalıdır” diyerek, şöyle devam etti:

“Bu artık üniversite seçerken yeni bir kriterimiz oldu. Covid-19 salgını döneminde üniversitelerin uzaktan eğitimdeki karneleri incelenebilir. Teknolojik alt yapıları ve geçen zaman diliminde hangi koşullarda ve platformlarda eğitimin gerçekleştiğini incelemek artık son derece önemli oldu.”