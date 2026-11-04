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Şanlıurfa'da aile faciası: Annesi ve kız kardeşini katletti!

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Şanlıurfa'da aile faciası: Annesi ve kız kardeşini katletti!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iddia göre para meselesi yüzünden tartıştığı annesi ve kız kardeşini tüfekle öldürdü. Diğer kız kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu.

#1
Foto - Şanlıurfa'da aile faciası: Annesi ve kız kardeşini katletti!

Konuklu Mahallesi'ndeki bir evde H.D. ile annesi Huriye Çiçekli (43) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

#2
Foto - Şanlıurfa'da aile faciası: Annesi ve kız kardeşini katletti!

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

#3
Foto - Şanlıurfa'da aile faciası: Annesi ve kız kardeşini katletti!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan anne Huriye Çiçekli ve diğer kız kardeş M.N.D. (11), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Şanlıurfa'da aile faciası: Annesi ve kız kardeşini katletti!

Anne Huriye Çiçekli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

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