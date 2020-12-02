YKS Türkçe konuları neler? YKS’den hangi konulardan soru çıkar?
2021 YKS sınavı ne zaman? YKS konuları neler? soruları sınavı girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı YKS sınav müfredatına ilişkin, “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır.” açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra YKS Türkçe konuları neler? YKS’den hangi konulardan soru çıkar? soruları da sorulmaya başlandı. İşte ÖSYM YKS konuları.
YKS sınavının müfredatında bir değişiklik yaşanacak mı sorusu merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı YKS konularına ilişkin açıklamada bulundu. MEB “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir.” açıklamasını yaptı. Peki YKS konuları neler? Türkçe, matematik, fizik, kimya, coğrafya, geometri, tarih, felsefe, din kültürü konuları öğrenciler tarafından merak edilmekte. İşte YKS Türkçe konuları:
YKS Türkçe konuları neler?
Sözcükte Anlam
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Dilbilgisi
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
Kök
Ek
Gövde
Yapı Bakımından Sözcükler
Sözcük Türleri
İsimler (Ad)
Zamirler (Adıl)
Sıfatlar (Ön Ad)
Zarflar (Belirteç)
Edat – Bağlaç – Ünlem
Fiil, Fiilimsi, Ek Fiil
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Temel Ögeler
Yardımcı Ögeler
Cümle Türleri
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Anlamına Göre Cümleler
Yapılarına Göre Cümleler
Anlatım Bozukluğu