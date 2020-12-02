2021 YKS sınavı ne zaman? YKS konuları neler? soruları sınavı girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı YKS sınav müfredatına ilişkin, “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır.” açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra YKS Türkçe konuları neler? YKS’den hangi konulardan soru çıkar? soruları da sorulmaya başlandı. İşte ÖSYM YKS konuları.