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Eğitim YKS Türkçe konuları neler? YKS’den hangi konulardan soru çıkar?
Eğitim

YKS Türkçe konuları neler? YKS’den hangi konulardan soru çıkar?

2021 YKS sınavı ne zaman? YKS konuları neler? soruları sınavı girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı YKS sınav müfredatına ilişkin, “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır.” açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra YKS Türkçe konuları neler? YKS’den hangi konulardan soru çıkar? soruları da sorulmaya başlandı. İşte ÖSYM YKS konuları.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:56:00 -
YKS Türkçe konuları neler? YKS’den hangi konulardan soru çıkar?

YKS sınavının müfredatında bir değişiklik yaşanacak mı sorusu merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı YKS konularına ilişkin açıklamada bulundu. MEB “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir.” açıklamasını yaptı. Peki YKS konuları neler? Türkçe, matematik, fizik, kimya, coğrafya, geometri, tarih, felsefe, din kültürü konuları öğrenciler tarafından merak edilmekte. İşte YKS Türkçe konuları:

YKS Türkçe konuları neler?

Sözcükte Anlam

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Dilbilgisi

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

Kök

Ek

Gövde

Yapı Bakımından Sözcükler

Sözcük Türleri

İsimler (Ad)

Zamirler (Adıl)

Sıfatlar (Ön Ad)

Zarflar (Belirteç)

Edat – Bağlaç – Ünlem

Fiil, Fiilimsi, Ek Fiil

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Temel Ögeler

Yardımcı Ögeler

Cümle Türleri

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

Yüklemin Yerine Göre Cümleler

Anlamına Göre Cümleler

Yapılarına Göre Cümleler

Anlatım Bozukluğu

 

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