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Eğitim

YKS tercihleri nasıl, nereden yapılıyor 2020?

YKS tercihleri nasıl, nereden yapılacağı merak ediliyor. Üniversite taban puanları burada! YKS tercih dönemi başlaması ile birlikte üniversite tercihleri için aday öğrencilerin heyecanlı geri sayımı sona erdi. ÖSYM tarafından sabah yapılan duyuru ile birlikte, osym.gov.tr aday işlemleri ekranında üniversite tercihleri adayların erişimine açıldı. Peki, YKS tercihleri nasıl, nereden yapılıyor 2020?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:07:00 -
YKS tercihleri nasıl, nereden yapılıyor 2020?

YKS tercih tarihleri sabırsızlıkla beklenirken, tercih günü geldi. 2020 YKS tercihleri kılavuzda yer alan kurallara göre yapılacak. Öğrenciler YKS tercihlerini yayımlanan tercih kılavuzundaki ön lisans, lisan taban puan ve kontenjanlarına göre yapacak.

YKS tercihleri nereden yapılır?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Peki, üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır ve nelere dikkat edilmeli? Haberimizden, YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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