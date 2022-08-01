YKS tercihleri 2022 ne zaman sona erecek? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hayallerindeki üniversite ve bölümü yerleşmek isteyenler tercih işlemlerine temmuz ayının son haftasında başladı. Pek çok kişi tercihlerin ne zaman sona ereceğini, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Üniversite sınava helecanı haziran ayında yaşandı. Temmuz ayının 18’inde ise sonuçlar açıklandı. Ardından tercih süreci başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman son?
YKS tercihleri 2022 ne zaman sona erecek? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 Milyonu aşkın kişi 18-19 Haziran tarihlerinde YKS'ye girdi. Merakla beklenen sonuçlar 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Ardından adaylar için tercih heyecanı 27 Temmuz'da başladı. YKS tercih işlemi 5 Ağustos 2022 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday Öğrenci Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Tercih işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçlara kilitlendi. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.