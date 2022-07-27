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Eğitim YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022
Eğitim

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022

Üniversite sınavına girenler için tercih heyecanı 27 Temmuz Çarşamba günü başladı. Tercih işlemlerini gerçekleştirenler ise gözlerini sonuçların ilan edileceği tarihe çevirdi. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-07-27 10:08:00 -
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022

18-19 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlenen YKS’nin sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı. Üniversite tercih işlemleri ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemlerini tamamlayanlar ise ‘Sonuçlar ne zaman belli olur?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022

3 milyonu aşkın kişi üniversite sınavına girdi. Bu yıldan itibaren YKS’de baraj uygulaması kaldırıldı. Sonuçları doğrultusunda tercih yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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YKS tercihi yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor? YKS tercihi nasıl yapılır?

Eğitim

YKS tercihi yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor? YKS tercihi nasıl yapılır?

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