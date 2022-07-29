YKS tercih başvuruları ne zaman bitecek? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrenci YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercihler için başvuru süreci başladı. Adayların da tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemine gelmeye başladı. Heyecanla 2019- YKS sonuçlarını bekleyen üniversite adayları ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercihleri 2022 yılında tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 27 Temmuz Çarşamba günü alınmaya başlanmıştı. YKS tercihleri 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Adaylar işlemlerini yayımlanan kılavuza göre yapacaklar. Üniversite kayıtları ise YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 22 Ağustos’ta başlayacak. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.
2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.
2022 üniversite kayıtları ne zaman?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.