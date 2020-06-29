Bu sene tüm sınavlarda olduğu gibi YKS’de de önemli tedbirler alındı. İki günlük maraton 28 Haziran Pazar günü YDT ile sona erdi. Oturumların tamamlanmasının ardından öğrenciler puanlarını hesaplayabilmek için soru ve cevap anahtarını merak ediyor. Milyonlarca kişi “YKS soru ve cevapları açıklandı mı?” sorusuna cevap bulmak istiyor. İşte, detaylar.

YKS soru kitapçığı açıklandı mı? | YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı 28 Temmuz’a kadar puanlarını açıklanan sorularla hesaplamaya çalışabilir.

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YKS barajı kaç puan?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı." dedi.

Aygün, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi. Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı. Aldığımız tedbirlere uyarak sınav görevlilerimizin yönlendirmelerine göre hareket eden tüm adaylarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sınav binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli ve bizimle iş birliği içerisinde hareket eden tüm aday yakınlarına da selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte bu büyük sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sınav Koordinasyon Kurulunda bulunan valilerimize, rektörlerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, milli eğitim müdürlüklerimize, nüfus müdürlüklerimize, emniyet müdürlüklerimize, jandarma komutanlıklarımıza, sınav koordinatörlerlerimize, sınav merkezlerimizde görev alarak katkı sağlayan tüm sınav görevlilerimize ve süreçlerin başından itibaren başarılı şekilde tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum.”

Sokağa çıkmayarak adaylar için evde kalan tüm vatandaşlara ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür eden ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının ‪28 Temmuz'da açıklanacağını sözlerine ekledi.