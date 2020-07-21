YKS sonuçları erken mi açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS sonuçları
YKS sonuçları son dakika haberi milyonlarca aday tarafından yakından takip ediliyor. 27 ve 28 Haziran’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralı çerçevesinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 YKS sınavına ilişkin sonuçlar bekleniyor. ÖSYM YKS sınav sonucu takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Ancak ÖSYM her yıl YKS sınav sonuçlarını erken açıklıyor. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS sınav sonuçlarını erken mi açıklayacak? ÖSYM’den son dakika YKS sınav sonuçları açıklaması.
Son dakika YKS sonuçları haberi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen üniversite sınavı üç oturum halinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Üniversite sınavına giren milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM’ye çevrildi ve ÖSYM’den gelecek son dakika YKS sınav sonuçları açıklandı haberinde. Öte yandan YKS sınav sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı üniversite hayali kuran milyonlarca aday da sürekli ÖSYM sonuç sayfası üzerinden 2020 YKS sınav sonuçlarını sorgulama içerisinde. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM’den YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sonuçları erken mi açıklanacak? sorularına verilen cevap.
ÖSYM’den YKS sınav sonuçları açıklaması
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
YKS 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanlar ne zaman belli olacak?
2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
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