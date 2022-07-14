Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren 3 milyonu aşkın kişi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?

YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Bu yıldan geçerli olmak üzere üniversite sınavında baraj puan uygulaması kaldırıldı. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM daha önce yaptığı açıklamada sonuçların 20 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Adaylar ise ‘Sınav sonuçları erken açıklanır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. ÖSYM sınav sonuçlarının daha erken bir tarihte açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllarda ÖSYM’nin adayların beklediği tarihten daha önce sonuçları ilan etmişliği bulunuyor. Şayet konu hakkında ÖSYM’den bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.