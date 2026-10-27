Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor
Daviva Avcılar Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Yavuz Aras hastalığın belirtilerini tek tek izah etti.
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Daviva Avcılar Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Yavuz Aras hastalığın belirtilerini tek tek izah etti.
Beyin tümörleri şiddetli baş ağrısı, bulantı ve nöbet gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra davranış değişiklikleriyle de kendini gösterebiliyor. Daviva Avcılar Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Yavuz Aras, özellikle kişinin doğal yapısıyla uzlaşmayan ve kısa sürede ortaya çıkan belirgin değişikliklerde uzman hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Toplumda genellikle şiddetli baş ağrısı, bulantı veya nöbet gibi fiziksel belirtilerle ilişkilendirilen beyin tümörleri, kimi zaman yalnızca davranış değişiklikleriyle de kendisini gösterebiliyor. Sürekli neşeli olan bir kişinin aniden içine kapanması, sabırlı bir insanın agresifleşmesi veya sosyal ortamlarda uygunsuz davranışlar sergilemesi, beyindeki bir kitlenin ilk işareti olabiliyor. Prof. Dr. Yavuz Aras, beyin tümörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Kişilik değişikliklerinin ortaya çıkmasında tümörün beyindeki konumunun belirleyici rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Aras, beynin ön kısmında, alnın hemen arkasında yer alan frontal lobun duygu durumunu, ahlaki kararları, sosyal sınırları ve davranış kontrolünü yöneten ana merkez olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aras, bu bölgede gelişen veya büyüyerek baskı oluşturan kitlelerin kişinin duygusal kontrolünü zayıflatabildiğini aktardı. Vücudun hormonal dengesini düzenleyen hipofiz bezinde oluşan tümörlerin de hormon salgısını doğrudan etkileyerek bireyin ruh halinde, tepkilerinde ve genel davranış modellerinde beklenmedik dalgalanmalara yol açabildiği belirtildi.
Karakter değişikliklerinin birçok farklı nedeni olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aras, beyin tümörüne bağlı gelişen durumların ise çoğunlukla kişinin yakın çevresi tarafından belirgin şekilde fark edilebildiğini kaydetti. Dikkat edilmesi gereken başlıca davranış değişiklikleri şöyle sıralandı: "Agresifleşme ve asabiyet Ahlaki ve sosyal sınırların aşılması Duygusal iniş çıkışlar ve aşırı kaygı Apatik durum ve motivasyon kaybı Zihinsel bulanıklık ve unutkanlık Riskli ve alışılmadık tercihler."
Her kişilik değişikliğinin beyin tümörüne işaret etmediğini belirten Prof. Dr. Aras, özellikle kısa sürede ortaya çıkan ve kişinin doğal yapısıyla uzlaşmayan keskin farklılıklarda zaman kaybetmeden uzman hekime başvurulması gerektiğini ifade etti. Nörolojik değerlendirme kapsamında çekilecek Beyin MR (Manyetik Rezonans) görüntülemesiyle beyinde herhangi bir kitlenin bulunup bulunmadığının tespit edilebildiğini aktaran Prof. Dr. Aras, şüpheli bir kitle belirlenmesi halinde tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılmasının planlandığını belirtti.
Tümörün başarılı bir ameliyatla temizlenmesi veya basının ortadan kaldırılması sayesinde kişide ortaya çıkan davranış değişikliklerinin büyük oranda düzeltilebildiği ya da kontrol altına alınabildiği kaydedildi.
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