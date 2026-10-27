Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Beyin tümörleri şiddetli baş ağrısı, bulantı ve nöbet gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra davranış değişiklikleriyle de kendini gösterebiliyor. Daviva Avcılar Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Yavuz Aras, özellikle kişinin doğal yapısıyla uzlaşmayan ve kısa sürede ortaya çıkan belirgin değişikliklerde uzman hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Toplumda genellikle şiddetli baş ağrısı, bulantı veya nöbet gibi fiziksel belirtilerle ilişkilendirilen beyin tümörleri, kimi zaman yalnızca davranış değişiklikleriyle de kendisini gösterebiliyor. Sürekli neşeli olan bir kişinin aniden içine kapanması, sabırlı bir insanın agresifleşmesi veya sosyal ortamlarda uygunsuz davranışlar sergilemesi, beyindeki bir kitlenin ilk işareti olabiliyor. Prof. Dr. Yavuz Aras, beyin tümörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.