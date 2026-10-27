  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 yıllık emek! Devlet desteğiyle kurduğu bahçe geçim kapısı oldu Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma! Abdülkerim'le tartışan Lukaku bakın ne yapmış… Önce İngilizce sonra Türkçe küfürler etmiş! Kulisler alev aldı: Yeni asgari ücreti açıkladı Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor İkinci el araç alacaklar dikkat: O belgelere sakın güvenmeyin! 3 bakanlık ve STK’lardan işbirliği! İhbarların takibi artık e-Devlet'ten yapılacak Türkiye düşmanları kardeş Azerbaycan'ın kapısında bitmeye başladı İnsan ömrünü uzatıyor: İşte akciğeri tertemiz yapan 5 sebze! Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Daviva Avcılar Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Yavuz Aras hastalığın belirtilerini tek tek izah etti.

#1
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Beyin tümörleri şiddetli baş ağrısı, bulantı ve nöbet gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra davranış değişiklikleriyle de kendini gösterebiliyor. Daviva Avcılar Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Yavuz Aras, özellikle kişinin doğal yapısıyla uzlaşmayan ve kısa sürede ortaya çıkan belirgin değişikliklerde uzman hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Toplumda genellikle şiddetli baş ağrısı, bulantı veya nöbet gibi fiziksel belirtilerle ilişkilendirilen beyin tümörleri, kimi zaman yalnızca davranış değişiklikleriyle de kendisini gösterebiliyor. Sürekli neşeli olan bir kişinin aniden içine kapanması, sabırlı bir insanın agresifleşmesi veya sosyal ortamlarda uygunsuz davranışlar sergilemesi, beyindeki bir kitlenin ilk işareti olabiliyor. Prof. Dr. Yavuz Aras, beyin tümörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Kişilik değişikliklerinin ortaya çıkmasında tümörün beyindeki konumunun belirleyici rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Aras, beynin ön kısmında, alnın hemen arkasında yer alan frontal lobun duygu durumunu, ahlaki kararları, sosyal sınırları ve davranış kontrolünü yöneten ana merkez olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aras, bu bölgede gelişen veya büyüyerek baskı oluşturan kitlelerin kişinin duygusal kontrolünü zayıflatabildiğini aktardı. Vücudun hormonal dengesini düzenleyen hipofiz bezinde oluşan tümörlerin de hormon salgısını doğrudan etkileyerek bireyin ruh halinde, tepkilerinde ve genel davranış modellerinde beklenmedik dalgalanmalara yol açabildiği belirtildi.

#3
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Karakter değişikliklerinin birçok farklı nedeni olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aras, beyin tümörüne bağlı gelişen durumların ise çoğunlukla kişinin yakın çevresi tarafından belirgin şekilde fark edilebildiğini kaydetti. Dikkat edilmesi gereken başlıca davranış değişiklikleri şöyle sıralandı: "Agresifleşme ve asabiyet Ahlaki ve sosyal sınırların aşılması Duygusal iniş çıkışlar ve aşırı kaygı Apatik durum ve motivasyon kaybı Zihinsel bulanıklık ve unutkanlık Riskli ve alışılmadık tercihler."

#4
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Her kişilik değişikliğinin beyin tümörüne işaret etmediğini belirten Prof. Dr. Aras, özellikle kısa sürede ortaya çıkan ve kişinin doğal yapısıyla uzlaşmayan keskin farklılıklarda zaman kaybetmeden uzman hekime başvurulması gerektiğini ifade etti. Nörolojik değerlendirme kapsamında çekilecek Beyin MR (Manyetik Rezonans) görüntülemesiyle beyinde herhangi bir kitlenin bulunup bulunmadığının tespit edilebildiğini aktaran Prof. Dr. Aras, şüpheli bir kitle belirlenmesi halinde tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılmasının planlandığını belirtti.

#5
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor

Tümörün başarılı bir ameliyatla temizlenmesi veya basının ortadan kaldırılması sayesinde kişide ortaya çıkan davranış değişikliklerinin büyük oranda düzeltilebildiği ya da kontrol altına alınabildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!
Gündem

Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun oğlu hukukçu Korkut Kanadoğlu’nun İstanbul Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşması tepki..
İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu
Gündem

İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu

İstifa ettiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saral istifa söylentilerini doğ..
Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor
Gündem

Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor

Iğdır'da kamu görevinden emekli olduktan sonra köyüne dönerek tarıma başlayan Yener Aras, dedesinden kalan 50 dönümlük çorak araziyi yıllar ..
Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı
Gündem

Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı

Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler fena yakalandı. CHP/YP’lilerin yeti..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Tera ve Pusula'nın faaliyetleri durduruldu
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Tera ve Pusula'nın faaliyetleri durduruldu

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy yönetim şirketlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Gündem

SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Sermaye piyasalarındaki usulsüz fon işlemlerini deşifre eden dev soruşturmada adli süreç bürokrasi kanadına sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Baş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23