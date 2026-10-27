  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutfak alev alev yanacak: Mükemmel tane tane pilav için altın kural! 15 yıllık emek! Devlet desteğiyle kurduğu bahçe geçim kapısı oldu Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma! Abdülkerim'le tartışan Lukaku bakın ne yapmış… Önce İngilizce sonra Türkçe küfürler etmiş! Kulisler alev aldı: Yeni asgari ücreti açıkladı Uzman isim tek tek anlattı: Ani kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinin habercisi olabiliyor İkinci el araç alacaklar dikkat: O belgelere sakın güvenmeyin! 3 bakanlık ve STK’lardan işbirliği! İhbarların takibi artık e-Devlet'ten yapılacak Türkiye düşmanları kardeş Azerbaycan'ın kapısında bitmeye başladı İnsan ömrünü uzatıyor: İşte akciğeri tertemiz yapan 5 sebze!
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Avokado ile ilgili yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç ortaya çıktı.

#1
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Beş üniversitenin katkısıyla gerçekleştirilen ve 1.000’den fazla kişinin katıldığı araştırmada, altı ay boyunca her gün bir avokado tüketmenin karın yağlarında veya vücut ağırlığında belirgin bir değişim yaratmadığı görüldü. Buna karşılık katılımcıların toplam kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerinde hafif düşüş yaşanırken beslenme kalitelerinin de iyileştiği belirlendi.

#2
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olan avokado, içerdiği yağlar ve besin öğeleriyle dikkat çekiyor. Ancak her gün avokado tüketmenin vücut ağırlığı ve kalp sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir araştırılıyor. Journal of the American Heart Association dergisinde 5 Temmuz 2022'de yayımlanan bir çalışma, altı ay boyunca günde bir avokado tüketmenin etkilerini inceledi. Araştırma, avokadonun karın yağlarını azaltmadığını ancak kolesterol değerlerinde küçük düşüşlerle ve daha kaliteli beslenmeyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Araştırmaya fazla kilolu veya obez 1.000'den fazla yetişkin katıldı. Katılımcıların bir bölümüne altı ay boyunca her gün bir avokado tüketmeleri önerilirken diğer gruptan normal beslenme düzenlerini sürdürmeleri ve ayda en fazla iki avokado yemeleri istendi. Araştırmacılar, katılımcıların karın bölgesindeki yağ miktarını ve karın içi organların çevresinde biriken yağları değerlendirmek için çalışmanın başlangıcında ve sonunda MR görüntülemesinden yararlandı.

#4
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Sonuçlar, her gün avokado tüketmenin bel çevresinde, karın yağlarında veya karaciğer yağında belirgin bir azalma sağlamadığını gösterdi. Bununla birlikte, günlük avokado tüketen katılımcılarda vücut ağırlığında artış görülmedi.

#5
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Penn State Üniversitesinde beslenme bilimleri profesörü olan Penny Kris-Etherton, avokadonun karın yağları veya kilo artışı üzerinde etkili olmamasına rağmen dengeli beslenmenin yararlı bir parçası olabileceğini belirtti. Kris-Etherton, araştırmada günlük bir avokado tüketiminin kilo alımına neden olmadığını ve LDL kolesterolde hafif bir düşüşle ilişkili olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de katılımcıların kolesterol değerlerinde yaşanan değişimdi. Altı aylık sürecin sonunda günlük avokado tüketen grupta toplam kolesterol düzeyi desilitre başına ortalama 2,9 miligram, LDL kolesterol düzeyi ise 2,5 miligram azaldı. LDL kolesterol, halk arasında genellikle “kötü kolesterol” olarak biliniyor. Yüksek LDL düzeyleri, kalp ve damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Ancak araştırmada gözlenen düşüşlerin sınırlı olduğu ve tek başına klinik açıdan büyük bir iyileşme anlamına gelmediği belirtiliyor.

#7
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Loma Linda Üniversitesinde profesör olan Joan Sabaté de günlük bir avokado tüketiminin karın yağlarında veya diğer kardiyometabolik risk faktörlerinde klinik açıdan anlamlı bir iyileşme sağlamadığını, buna karşın vücut ağırlığında artışa yol açmadığını ifade etti.

#8
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Araştırmada avokadonun yalnızca kolesterol değerleri üzerindeki etkisi değil, genel beslenme düzeniyle ilişkisi de incelendi. Texas Tech Üniversitesinde beslenme bilimleri doçenti olan Kristina Petersen'e göre, düzenli avokado tüketen katılımcıların beslenme kalitesi 100 puan üzerinden sekiz puan arttı.

#9
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Petersen, beslenme kalitesinin yükselmesinin önemli olduğunu belirterek daha sağlıklı beslenme düzenlerinin kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların daha düşük görülme riskiyle ilişkili olduğunu aktardı.

#10
Foto - Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Araştırma; Penn State, Loma Linda, Tufts ve California Üniversitesinin Los Angeles kampüsünün yanı sıra Wake Forest Üniversitesinin koordinasyon desteğiyle yürütüldü. AVOKADONUN NASIL TÜKETİLDİĞİ DE ARAŞTIRILACAK Araştırmacılar, çalışmadan elde edilen verileri incelemeyi sürdürmeyi planlıyor. Katılımcılara avokadolarını hangi öğünde veya hangi yiyeceklerle birlikte tüketmeleri gerektiği söylenmedi. Bu nedenle gelecekteki araştırmalarda avokadonun farklı tüketim biçimlerinin sonuçları değiştirip değiştirmediği değerlendirilebilir. Bulgular, günlük avokado tüketiminin kilo alımına neden olmadan beslenme kalitesini artırabileceğini ve kolesterol değerlerinde sınırlı düşüşlerle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, avokado tek başına karın yağlarını eriten veya yüksek kolesterolü tedavi eden bir besin olarak değerlendirilmemeli; dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmeli.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkler gelsin, bizi de korusun'
Dünya

'Türkler gelsin, bizi de korusun'

Suudi Arabistan’ın, olası saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla Türkiye’den askerî konuşlanma ve savunma desteği talep ettiği öne..
MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Gündem

MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Belediye'sinin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. ..
Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!
Gündem

Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun oğlu hukukçu Korkut Kanadoğlu’nun İstanbul Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşması tepki..
İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı?
Gündem

İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı?

İstanbul Bağcılar’da bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan ve çektiği videolarla çocuklara İslam’ın güzelliklerini a..
Çeşme’de felaket anları!
Yerel

Çeşme’de felaket anları!

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Kısa sürede etkisini artıran ..
TGB Başkanı'ndan flaş sözler: İsrail'deki seçimin sonucunu biliyoruz
Gündem

TGB Başkanı'ndan flaş sözler: İsrail'deki seçimin sonucunu biliyoruz

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Mirza Çelik, İsrail genel seçimlerine ilişkin, "Seçimin sonucunu biliyoruz: Netanyahu kaybedecek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23