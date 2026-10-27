Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!

Araştırma; Penn State, Loma Linda, Tufts ve California Üniversitesinin Los Angeles kampüsünün yanı sıra Wake Forest Üniversitesinin koordinasyon desteğiyle yürütüldü. AVOKADONUN NASIL TÜKETİLDİĞİ DE ARAŞTIRILACAK Araştırmacılar, çalışmadan elde edilen verileri incelemeyi sürdürmeyi planlıyor. Katılımcılara avokadolarını hangi öğünde veya hangi yiyeceklerle birlikte tüketmeleri gerektiği söylenmedi. Bu nedenle gelecekteki araştırmalarda avokadonun farklı tüketim biçimlerinin sonuçları değiştirip değiştirmediği değerlendirilebilir. Bulgular, günlük avokado tüketiminin kilo alımına neden olmadan beslenme kalitesini artırabileceğini ve kolesterol değerlerinde sınırlı düşüşlerle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, avokado tek başına karın yağlarını eriten veya yüksek kolesterolü tedavi eden bir besin olarak değerlendirilmemeli; dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmeli.