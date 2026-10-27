MHP’li meclis üyesi Saral Gölcük’te defnedildi: Katili çocukluk arkadaşı çıktı

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak’ta meydana geldi. Gölcük Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı A.İ.U.’nun ise aracıyla Bursa’nın İznik ilçesine geldiği tespit edildi. Polis tarafından akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Arkadaş oldukları belirtilen Saral ile şüpheli arasındaki tartışmanın, alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Evli ve iki çocuk babası Murat Saral’ın cenazesi, Gölcük ilçesi Tevfik Hoca Vakıf Camii’nde kılınan namazın ardından Hasaneyn Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, siyasi partilerin ilçe başkanları, partililer ve Saral’ın çok sayıda yakını katıldı.

İki dönem MHP Gölcük İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Saral’ın, 2024 yerel seçimlerinin ardından Gölcük Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı ve çelik konstrüksiyon işiyle uğraştığı öğrenildi.