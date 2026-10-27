İkinci el araç alacaklar dikkat: O belgelere sakın güvenmeyin!

Mevsimsel bakımlar ve antifriz kullanımına dikkat Kış şartları ve araç mekanik bakımları hakkında uyarılarda bulunan Peldek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Araçlarımızın bakımlarının da yeni yapılmış olmasına dikkat edilmesi lazım. Biz İzmir’deyiz ama diğer illerde kışlık lastik uygulaması var. Kışlık lastikleri var mı, bakımları yapıldı mı, antifriz var mı? Geçmişte antifriz var mıydı? Biliyorsunuz arabaya sonradan antifriz koyulduğunda daha sonraki o kireçle tıkanmış olan yerleri açıp su kaçaklarına sebebi olabilir. Bu da aracınız yolda giderken hararet yapmasına sebebiyet verebilir. O yüzden araç bakımlı mı, nerede yapılmış, antifrizi tam yapılmış mı, doğru antifriz, doğru yağ ve doğru kayış kullanılmış mı, doğru ellerde mi yapılmış? Bunlar çok önemli. Kullanıcılara şöyle bir öneride bulunabiliriz: Alacakları araçların bakımlarını kontrol etsinler. Bakımları tam teşekküllü şekilde düzgün ve doğru hususlarda yapılmış mı baksınlar. İkinci olarak da araçlarını almadan önce güncel ekspertiz muhakkak yaptırsınlar. Dediğim gibi sahte raporlar olabiliyor, yapay zeka ile yapılmış olabiliyor. Kendi güvendikleri bildikleri firmalarda detaylı şekilde ekspertiz yapmalarını tavsiye ederiz. İlan sitelerindeki ekspertiz raporları yeni de olsa eski de olsa bunlara güvenmemelerini, aracı satın alırken muhakkak yeni bir eksper yaptırmalarını tavsiye ederiz."