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Eğitim

YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS TYT AYT sınav sonuçları

ÖSYM 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? Soruları YKS’ye giren ve 2020 üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekleyen adaylar tarafından merak edilmekte. YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmakta. 27-28 Haziran’da gerçekleştirilen 2020 YKS TYT-AYT sınav sonuçları için heyecan dorukta. YKS taban puanları, başarı sıralaması üzerinden üniversite tercihinde bulunacak adaylar YKS sonuçları ne zaman belli olur, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak tercihler ne zaman başlayacak, YKS sonuçları ne zaman belli olur, 2020 YKS sonuçları ne zaman 2020 ÖSYM tarafından açıklanacak? soruları üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte YKS son dakika haberi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 08:29:00 - 2020-07-21 08:30:23
YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS TYT AYT sınav sonuçları

Milyonlarca aday hayalindeki üniversitede okumak için ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi. Fakat saat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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