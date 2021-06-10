ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavı üç ayrı oturumdan oluşacak. Bu oturumlar TYT, AYT ve YDT oturumlarıdır. Bir yıl boyunca sınava çalışan öğrenciler heyecanla YKS sınavının başlamasını bekliyor. YKS sınavına velisi veya başka bir yakınıyla gitmek isteyen öğrenciler, bu konuda herhangi yasak ve kısıtlamanın olup olmadığını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

YKS sınavında veli gelebilecek mi, öğrencilere kaç kişi eşlik edebilecek ve sayı sınırlaması var mı?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler gereği, YKS sınavlarına girecek öğrencilerin sınav binasına toplu taşıma ile ulaşılması halinde kendilerinin yanı sıra velisi ya da bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.