YKS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürür?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek olan binlerce öğrenci, soruların doğru olasılıklarını düşündüğü kadar yanlış verecekleri cevaplarda, netlerinin düşeceği durumları da hesaplıyor ve düşünüyorlar. Peki ama sınavda kaç yanlış kaç doğruyu götürür? İşte detaylar...
Çoktan seçmeli sınavlarda asıl sorgulama doğru yanıtın seçilmesidir. Ancak kişi, yanlış bildiğinden de sorumludur. Buna göre 5 seçenekli soruda 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Eğer 5 seçenekli soruda 5 yanlış 1 doğruyu götürürse sınav mantığına uymaz.