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Eğitim

YKS sınavında hangi sorulardan başlamak lazım?

YKS sınavında hangi sorulardan başlanır? 2020 YKS TYT AYT sınavına hangi testten başlamalı? Soruları YKS sınavında ter dökecek öğrenciler tarafından merak edilmekte. İyi bir üniversiteye girmek için ÖSYM 2020 YKS TYT AYT sınavına girecek öğrenciler için üniversite sınav maratonu 27-28 Haziran’da başlıyor. Öğrencilerin sık sorduğu sorular arasında, “sınava hangi testten başlamalıyım” geliyor. YKS sınavında hangi sorulardan başlamak faydalı? Sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 08:41:00 - 2020-06-26 08:42:37
YKS sınavında hangi sorulardan başlamak lazım?

TYT’de yüksek puan almak isteyen aynı zamanda AYT’de Eşit Ağırlık puanıyla  yerleşmek isteyen bir öğrencinin Matematik ya da Türkçe testleriyle başlaması; hem soru sayısı hem de puan getiri açısından oldukça makul görünmektedir. Peki gerçekten de üniversite sınavında Türkçe ve Matematik testleriyle mi başlamak gerekir? Posta yazarı Gültekin Sadık konuya ilişkin olarak şunları yazdı: “TYT ve AYT sıralama sınavlarıdır. Sıralamada hangi aday daha yukarıda yer alırsa, amacına ulaşır. TYT ve AYT’de bir kural var: Soruların yüzde 10’u çok kolay, yüzde 20’si kolay ve yüzde 40’ı normal zorluk düzeyindedir. Öncelikle şunu belirteyim, sınavdan korkmanıza ve panik yapmanıza gerek yok çünkü soruların yüzde 70’i her adayın yapabileceği düzeyde. Soruların yüzde 20’si zor, yüzde 10’u da çok zor düzeyde. Bunlar, seçici ve dereceye girecek adayları belirleyen sorulardır. Sınavlardaki asıl amacınız, yüzde 70’lik kolay soruları yaptıktan sonra, yüzde 30’luk zor sorulara uğraşmak olmalı! Zor sorularla uğraşıp vakit kaybetmek yerine, o süre zarfında 3 kolay soruyu yanıtlamanız daha akıllıca olur.

“Soruyu çözemiyorsanız üzerinde fazla uğraşmayın”

Şunu unutmayın: Zor soruların da kolay soruların da puan değeri aynı; her ikisi de size aynı puanı kazandırır, dolayısıyla kısa sürede ne kadar çok doğru soru yaparsanız, o kadar iyi olur. Bir soruyu belli bir süre geçtiği halde çözemiyorsanız, o soru üzerinde daha fazla uğraşmayın. Her bir soruyu yanıtlamak için 90 saniyelik süreniz var. Çözemediğiniz soruları atlayın. Eğer zamanınız artarsa o soruya geri dönersiniz. İlk etapta kolay ve normal düzeydeki soruları yanıtlayın. Böylelikle hem moralinizi yükseltmiş olursunuz hem de zamandan kazanırsınız.”

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