YKS sınavına kimliksiz girilir mi?
Üniversite sınavına girecek öğrenciler için artık heyecan dorukta zira cumartesi pazar YKS sınavına girecekler. ÖSYM Başkanı Dr. Halis Aygün üniversite sınavına girecek öğrenciler için önemli açıklamalarda bulundu. Peki YKS sınavına kimliksiz girilir mi?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunarak şu bilgileri verdi: "Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2020-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz."