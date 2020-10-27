YKS sınavı ne zaman 2021? ÖSYM YKS sınavı ne zaman olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ancak salgına ilişkin günlük vaka sayılarının yükselmeye devam etmesi üzerine uzatan eğitimin devam etmesine karar verilirken 21 Eylül’de hazılık ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. 21 Eylül’de kısmı olarak okulların açılmasıyla birlikte özellikle de YKS sınavına hazırlanan adaylar, yüz yüze eğitimin başlayacağı günü iple çekmeye başladı. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine 12 Eylül’de aralarında 12. Sınıfların da bulunduğu öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacağı duyulmasından sonra hem öğrenciler hem de veliler uzun bir aradan sonra okulların açılmasına salgın nedeniyle buruk bir sevinç yaşadı.

Üniversiteye hazırlanan binlerce lise son sınıf öğrencisi yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversite sınavına daha bir motivasyonla hazırlanmaya başladı. YKS’ye girecek adaylar, ÖSYM’nin 2021 YKS sınav takvimini merak etmeye başladı. Peki YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM YKS sınav başvuru tarihini ve YKS sınav gününü açıkladı mı? ÖSYM YKS 2021 sınav takvimini henüz açılamadı. Ancak YKS sınavının haziran ayının ikinci haftası yapılacağı tahmin edilmekte.

2021 TYT AYT YKS sınavı ne zaman?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav tarihi, 19 Haziran 2021 Cumartesi, YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınav tarihi 20 Haziran 2021 Pazar ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Sınav tarihi 20 Haziran 2021 Pazar olması tahmin ediliyor.

YKS puanı nasıl hesaplanır?

YKS baraj puanı 150’dir. 150 puan alan adaylar önlisans programlarını tercih etme hakkına sahip olmakta. ÖSYM koronavirüs salgını sebebiyle 2020 YKS sınavında AYT 180 baraj puanını 170’e düşürülmüştü.

4 yıllık lisans programlarını tercih etmek isteyen aday, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.