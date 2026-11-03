  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Havalandıktan sonra sırra kadem bastı! Küçük uçağın enkazına ulaşıldı Türk belediye başkanına en yüksek devlet nişanı AK Partili İnan’dan anlamlı mesaj: 3 Kasım’ın yıl dönümünde ilan ediyoruz… Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet üssüne dönmüş: Böcek’e daire ve dükkan, oğluna 30 milyon lira para! Rusya'nın Türk Teşkilatı'na katılması örnek: Milyonlarca kadim Anadolu Araplarının olduğu Türkiye neden Arap Birliği'ne katılmıyor Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi! Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Maaşlara yasal zammın dışında ilave iyileştirme geliyor Fon tasfiyelerinde milyarlarca liralık ödeme: Toplantıda son rakamlar açıklandı Eski İsrail Genelkurmay Başkanı itiraf etti: Kendi vatandaşlarımızı kendimiz öldürdük! Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı
Dünya Bir mesaj gönderilecek, cevabı 2 gün sonra gelecek! Voyager 1 insanlığın hiç ulaşmadığı eşiğe gidiyor
Dünya

Bir mesaj gönderilecek, cevabı 2 gün sonra gelecek! Voyager 1 insanlığın hiç ulaşmadığı eşiğe gidiyor

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bir mesaj gönderilecek, cevabı 2 gün sonra gelecek! Voyager 1 insanlığın hiç ulaşmadığı eşiğe gidiyor

NASA’nın 1977’de uzaya gönderdiği Voyager 1, 18 Kasım 2026’da Dünya’dan bir ışık-günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı araç olacak.

İnsanlığın uzaydaki en uzak elçisi Voyager 1, iletişim kavramını bile değiştirecek bir sınırı aşmaya hazırlanıyor. Yaklaşık yarım asırdır yol alan uzay aracı, birkaç gün içinde Dünya’dan öylesine uzaklaşacak ki ona gönderilen tek bir komutun ulaşması bir günü, alınacak cevabın Dünya’ya dönmesi ise ikinci bir günü bulacak.

 

Voyager 1 için tarihi tarih: 18 Kasım

NASA’nın hesaplamalarına göre Voyager 1, 18 Kasım 2026’da Dünya’dan yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklıkta olacak.Bu mesafe, ışığın 24 saatte kat ettiği yola karşılık geliyor. Böylece Voyager 1, Dünya’dan tam bir ışık-günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek.

 

Tek bir mesajın gidiş-dönüşü 48 saat sürecek

Voyager 1 ile iletişim radyo sinyalleri üzerinden kuruluyor ve bu sinyaller de ışık hızında ilerliyor. Araç bir ışık-günü uzaklığa ulaştığında Dünya’dan gönderilen bir komutun Voyager 1’e varması yaklaşık 24 saat sürecek. Uzay aracından gelecek yanıtın Dünya’ya ulaşması için de yaklaşık 24 saat daha beklenecek. Yani gönderilen bir mesaj ile alınan yanıt arasında yaklaşık iki günlük süre olacak.

 

49 yılda ışığın bir günde aldığı yolu geçti

Voyager 1, 1977’de fırlatıldı. Uzay aracı, 18 Kasım’daki eşiğe ulaştığında 49 yıl, 2 ay ve 11 gündür yolculuk ediyor olacak. Saatte yaklaşık 61 bin kilometre hızla ilerleyen Voyager 1 için bu mesafenin kat edilmesi neredeyse yarım yüzyıl sürdü. Işık ise aynı yolu yalnızca 24 saatte alıyor.

 

İnsan yapımı hiçbir araç bu kadar uzağa gitmedi

Voyager 1 ve ikizi Voyager 2, Güneş’in oluşturduğu parçacık ve manyetik alan balonunun dışına çıkarak yıldızlararası uzayda çalışmayı sürdüren tek uzay araçları olma özelliğini taşıyor. Voyager 2’nin ise bir ışık-günü uzaklığa yaklaşık dokuz yıl sonra, Kasım 2035’te ulaşması bekleniyor.

 

NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta mesafe rekoru kırdı
NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta mesafe rekoru kırdı

Yaşam

NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta mesafe rekoru kırdı

Ay’daki gizemli delik NASA’yı harekete geçirdi!
Ay’daki gizemli delik NASA’yı harekete geçirdi!

Dünya

Ay’daki gizemli delik NASA’yı harekete geçirdi!

Kurtarma operasyonu başarısız oldu! NASA’nın 1,5 tonluk teleskobu Dünya’ya düşüyor
Kurtarma operasyonu başarısız oldu! NASA’nın 1,5 tonluk teleskobu Dünya’ya düşüyor

Dünya

Kurtarma operasyonu başarısız oldu! NASA’nın 1,5 tonluk teleskobu Dünya’ya düşüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!
Spor

Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!

Başkanlık yarışını kaybettikten sonra Beşiktaş-Kasımpaşa maçında konuşan Hakan Safi'nin "Bazı futbolcularla görüştüm, moralleri çok bozuk ve..
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!
Gündem

Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!

Soruşturma başlayıncaya kadar Yeni Parti’nin muteber isimleri arasında yer alan Mustafa Sarıgül, soruşturma başladıktan sonra bir anda Yeni ..
Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü!
Gündem

Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü!

Saadet Partili Mehmet Atmaca'nın, bir şirketin talebini Bursa Milletvekili Refik Özen'e ilettiğini ve Özen'in "iyi niyetle" aracı olduğunu b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23