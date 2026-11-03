Bir mesaj gönderilecek, cevabı 2 gün sonra gelecek! Voyager 1 insanlığın hiç ulaşmadığı eşiğe gidiyor

İnsanlığın uzaydaki en uzak elçisi Voyager 1, iletişim kavramını bile değiştirecek bir sınırı aşmaya hazırlanıyor. Yaklaşık yarım asırdır yol alan uzay aracı, birkaç gün içinde Dünya’dan öylesine uzaklaşacak ki ona gönderilen tek bir komutun ulaşması bir günü, alınacak cevabın Dünya’ya dönmesi ise ikinci bir günü bulacak.

Voyager 1 için tarihi tarih: 18 Kasım

NASA’nın hesaplamalarına göre Voyager 1, 18 Kasım 2026’da Dünya’dan yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklıkta olacak.Bu mesafe, ışığın 24 saatte kat ettiği yola karşılık geliyor. Böylece Voyager 1, Dünya’dan tam bir ışık-günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek.

Tek bir mesajın gidiş-dönüşü 48 saat sürecek

Voyager 1 ile iletişim radyo sinyalleri üzerinden kuruluyor ve bu sinyaller de ışık hızında ilerliyor. Araç bir ışık-günü uzaklığa ulaştığında Dünya’dan gönderilen bir komutun Voyager 1’e varması yaklaşık 24 saat sürecek. Uzay aracından gelecek yanıtın Dünya’ya ulaşması için de yaklaşık 24 saat daha beklenecek. Yani gönderilen bir mesaj ile alınan yanıt arasında yaklaşık iki günlük süre olacak.

49 yılda ışığın bir günde aldığı yolu geçti

Voyager 1, 1977’de fırlatıldı. Uzay aracı, 18 Kasım’daki eşiğe ulaştığında 49 yıl, 2 ay ve 11 gündür yolculuk ediyor olacak. Saatte yaklaşık 61 bin kilometre hızla ilerleyen Voyager 1 için bu mesafenin kat edilmesi neredeyse yarım yüzyıl sürdü. Işık ise aynı yolu yalnızca 24 saatte alıyor.

İnsan yapımı hiçbir araç bu kadar uzağa gitmedi

Voyager 1 ve ikizi Voyager 2, Güneş’in oluşturduğu parçacık ve manyetik alan balonunun dışına çıkarak yıldızlararası uzayda çalışmayı sürdüren tek uzay araçları olma özelliğini taşıyor. Voyager 2’nin ise bir ışık-günü uzaklığa yaklaşık dokuz yıl sonra, Kasım 2035’te ulaşması bekleniyor.