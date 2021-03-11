YKS sınavı ertelenecek mi 2021? YKS sınavı ne zaman olacak?

Üniversite sınavının Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde verilen bilgiye göre, 2021-YKS'ye başvurular 2 Mart'ta tmamlandı. Bu tarihe kadar başvurusunu yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta geç başvuru işlemlerini yapabilecek. YKS adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanlar, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden de sınav başvurularını yapabilecek.

ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS sınavı 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. YKS sınavının ertelenmesi şuan için söz konusu değil. Korona salgını verilerine göre YKS sınavına ilişkin ÖSYM’den açıklama yapılması bekleniyor.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2021?

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar; Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.

YKS puan hesaplama

2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan ile AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için de adayların ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almaları gerekiyor. 2020-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların, ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.