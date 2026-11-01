Hafta sonu akın ettiler! Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar zamanı

Aslen Sivaslı olduğunu ancak ailesiyle Yeniçağa'da yaşadıklarını anlatan Öztürk, "Buraya mezuniyet fotoğrafı çekimi için geldik. Şu an keyifli ve güzel anlar geçiriyoruz. Hepinizi Gölcük'e bekliyoruz. Bence Bolu'nun mevsimi sonbahar ve kış. Burası da Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından biri. Sonbahar burada çok güzel geçiyor. Tam fotoğraf çekimi havası var. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirmek için bence sonbaharın en iyi rotası Gölcük olabilir." diye konuştu.