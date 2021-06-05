YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
YKS sınavına kısa bir süre kala ÖSYM tarafından düzenlenen YKS üç aşamada yapılıyor. TYT, AYT ve YDT olarak üç sınav olarak düzenlenen üniversite sınavı için kısa bir süre kaldı. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Milyonlarca öğrenci YKS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde (AYT, TYT, YDT) sınav tarihleri duyuruldu. YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Haziran ayında uygulanacak olan Üniversite Sınavı YKS için geri sayım başlıyor. ÖSYM YKS giriş yerlerini elektronik ortamda erişime açacak. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Adaylar giriş yerleri belli olduğunda ÖSYM AİS aracılığıyla sınav giriş belgelerini alabilecekler.
YKS 2021 ne zaman?
Üniversite hayali kuran binlerce gencin heyecanla beklediği 2021 YKS ne zaman? Sorusu ile sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.