YKS sınavına kısa bir süre kala ÖSYM tarafından düzenlenen YKS üç aşamada yapılıyor. TYT, AYT ve YDT olarak üç sınav olarak düzenlenen üniversite sınavı için kısa bir süre kaldı. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?