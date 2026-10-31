Porselen fabrikasından müftülüğe: 3 Kenyalı Müslüman oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya’da bir porselen fabrikasında çalışan Kenya uyruklu 3 teknik personel, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde kelimeişahadet getirerek Müslüman oldu.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da bir porselen fabrikasında teknik personel olarak görev yapan Agnesias Kipchumba, Denis Kipremei ve Festus Kiprop Lagat, Müslüman olmak için müftülüğe başvurdu.
Müftülük binasında İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde gerçekleştirilen törende kelimeişahadet getiren Kenyalılar Müslüman oldu. Törende Kipchumba "Ali", Kipremei "Osman Deniz", Lagat ise "Faruk" ismini aldı.
Müftü İzmirli, bu kişilere Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitaplar hediye etti.
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