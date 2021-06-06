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Eğitim YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınavı ne zaman olacak?
Eğitim

YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınavı ne zaman olacak?

Üniversite sınavına hazırlanan üniversite çağına gelmiş milyonlarca genç gelecekleri açısında büyük önem taşıyan YKS Sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS sınav yerlerinin belli olacağı giriş belgesi ise sınavdan yaklaşık 1 hafta önce yayınlanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:02:00 - 2021-06-06 19:53:37
YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınavı ne zaman olacak?

Üniversite çağına gelen milyonlarca öğrenci YKS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM sınav takvimi içerisinde (AYT, TYT, YDT) sınav tarihleri duyuruldu. 

YKS’nin TYT oturumu 26 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

YKS Ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavı ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak ?

2021 YKS Sınavı ilk oturumu 26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

ÖSYM YKS sınavına girecek milyonlarca genç için web sayfasından sınav kılavuzunu paylaştı. Kılavuza bu link'den ulaşabilirsiniz.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)

YKS Sınavı ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS  Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS Sınavı Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihinde uygulanacak.

YKS Giriş belgesi yayınlandı mı?

YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

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