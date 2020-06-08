Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YSK) girecek adaylar için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci sınava girecekleri okullarının belli olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

YKS 2020 ne zaman?

YKS’ye kısa bir süre kaldı. Sınavlar 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

YKS sınav yerleri belli oldu mu? | YKS giriş belgesi nereden alınacak?

Öğrenciler sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Şimdiye kadar sınav giriş yerleri açıklanmadı. YKS sınav giriş belgelerinin 13 Haziran’dan itibaren erişime açılması bekleniyor.

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YKS nedir?



YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır. Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.