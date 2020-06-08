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Eğitim

YKS sınav yerleri belli oldu mu? | YKS giriş belgesi nereden alınacak?

YKS giriş belgesi sorgula | Üniversite sınavına hazırlananlar için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci “YKS 2020 sınav yerleri” , “YKS sınav yerleri açıklandı mı?” , “YKS’ye nerede gireceğim?” , “YKS giriş belgesi al” , “Sınav giriş belgesi nasıl alınır?” , “YKS 2020 ne zaman?” , “YKS’ye kaç gün kaldı?” , “YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanır?” , “YKS sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “YKS giriş belgesi nereden alınacak?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:09:00 -
YKS sınav yerleri belli oldu mu? | YKS giriş belgesi nereden alınacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YSK) girecek adaylar için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci sınava girecekleri okullarının belli olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

YKS 2020 ne zaman?

YKS’ye kısa bir süre kaldı. Sınavlar 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

YKS sınav yerleri belli oldu mu? | YKS giriş belgesi nereden alınacak?

Öğrenciler sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Şimdiye kadar sınav giriş yerleri açıklanmadı. YKS sınav giriş belgelerinin 13 Haziran’dan itibaren erişime açılması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS nedir?


YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır. Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

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