YKS sınav ücretleri (TYT-AYT başvuru ücreti 2021) ÖSYM YKS 2021 başvuru kılavuzu

ÖSYM 2021 YKS sınav ücretleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur. YKS sınavına girmek isteyen ve YKS başvurusunda bulunan adaylar ÖSYM YKS sınav ücretini yatırmazlar ise üniversite sınavına giremeyeceklerinden belirtilen tarihlerde YKS sınav ücretlerini yatırmak zorunluluğu vardır.

YKS Sınav ücretleri ne kadar?

2021 YKS sınav tarihlerini açıklanmasıyla birlikte YKS 2021 başvurusunda bulunacak adaylar, 2021 YKS sınav ücretlerini merak ediyor. ÖSYM henüz YKS başvuru kılavuzunu yayınlamadığı için 2021 YKS sınav ücretleri de henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından YKS başvuru kılavuzunda YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT her bir sınav için) 70,00 TL. YKS geç başvuru sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her bir sınav için) 105,00 TL olarak açıklanmıştı.

2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.

YKS başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

ÖSYM YKS sınavı başvuru kılavuzu için tıklayın