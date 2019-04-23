YKS sınav saat kaçta son dakika ÖSYM 2019 TYT, AYT, YTD saat kaçta yapılacak

Bir yandın çoçuklarının iyi bir üniversiteye girebilmesi için hem maddi hem de manevi desteklerini esirgemeyen anne ve babalar. Diğer yandan hayalini kurduğu üniversitede okumak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayları. ÖSYM tarafından yapılacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta. YSK 2019 sınavı, TYT, AYT, YTD olmak üzere üç oturumdan oluşmakta. Öğrenciler 2019 YSK sınav tarihini ve YKS TYT, AYT, YTD sınav saatini merak ediyor. Peki Öğrenciler YKS sınavına ne zaman girecek? YKS ne zaman yapılacak? İşte, TYT, AYT, YTD sınav saatleri…

Üniversitede okumak isteyen milyonlarca üniversite adayının gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 19 Mart Salı günü sona erdi. ÖSYM 2019 YSK sınav başvurularını tamamlayan üniversite adayı öğrencilerin gözü kulağı, 2019 YKS'nin yapılacağı tarihe çevrildi. YKS 2019 sınavının birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) , ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) olarak yapılacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

ÖSYM 2019 TYT, AYT, YTD sınavı saat kaçta?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM YKS’de soruların çıkacağı dersler neler?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS’de adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.