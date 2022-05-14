YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sınav yerleri sorgulama:

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2019 YKS için heyecan dorukta. İyi bir üniversite hayali ile üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, bir yandan da YKS sınav yerleri konusunda sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, 2019 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor. üç oturum şeklinde 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde organize edilecek.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. 2022 YKS sınav giriş yerleri hakkında henüz bir duyuru yayımlanmadı. YKS sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.

YKS TYT AYT sınavında hangi testler var?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.