YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgesi alam ekranı 2020!

YKS 2020 sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar konuyu güncel olarak takip ediyor. 27-28 Haziran'da yapılacak olan sınavda hayal edilen üniversite için ter dökülecek. Sınav kısa bir süre kala ÖSYM YKS giriş belgesi öğrenilmek isteniyor. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar, YKS 2020 sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavı üç oturum halinden düzenlenecek. Detaylar haberimizde.

YKS 2020 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yapılan üniversiteye geçiş sınavı olan YKS yarın gerçekleşecek. Sınav öncesi YKS giriş belgesini almak isteyen adaylar ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınacağını araştırıyor. Sınava girecek olan kişiler, Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor.

YKS 2020 oturum tarihleri

27-28 Haziran'da yapılacak YKS sınavı üç oturum halinde düzenleniyor. İlk oturum olan TYT 27 Haziran 10:15, 2. Oturum AYT 28 Haziran 10:15, ve 3. Oturum YDT ise 28 Haziran 15:45'da gerçekleşecek.

YKS hakkından önemli uyarı!

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.