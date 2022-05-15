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Eğitim YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı 2022 | YKS ne zaman ayın kaçında?
Eğitim

YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı 2022 | YKS ne zaman ayın kaçında?

Üniversite sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. Üniversite sınavı başvuru yapanlar ise 'YKS sınav giriş yeri sorgula' konusunu araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 15:31:00 -
YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı 2022 | YKS ne zaman ayın kaçında?

Üniversite sınavına hazırlananlar YKS’nin ne zaman yapılacağını, sınav giriş yerlerinin ne zaman duyurulacağını merak ediyor.

YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı 2022 | YKS ne zaman ayın kaçında?

022 YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 16-17 Mart tarihlerinde tamamlandı. 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)            18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)         19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 15 gün kadar önce yayımlanıyor. Bu sebeple YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sınav giriş yerlerini ise ÖSYM AİS üzerinden şifreleriyle öğrenebilecek.

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